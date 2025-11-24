«С этим надо работать»: беглые змагары подсчитали процент «предателей в белорусской армии»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Процент предателей в белорусской армии выше, чем процент оппозиционно настроенных граждан в белорусском обществе.

С таким утверждением выступил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Среднее количество осужденных за протесты и антилукашенковскую деятельность это 5-17 человек на 10 тыс в зависимости от области. Но если брать только статью «измена государству», то в белорусской армии осуждено от 25 до 33 человек. Личный состав белорусской армии 42.8 тыс. Простите, это около 7 человек на 10 тыс. То есть даже больше, чем среди гражданских, осужденных за протесты. С такими настроениями в армии войну не начинают. На это нужно влиять, с этим нужно работать», – рассуждал Тышкевич.

Увеличивать число предателей-белорусов он предлагает за счет раздачи памяток белорусским туристам, которые якобы поедут на Украину «после войны», и демонстрации им «для селфи» подбитой российской техники.

Руководитель АЦ «Деловая столица» Вадим Денисенко привел на той же пресс-конференции совсем другую статистику.