«С F-16 что-то не так» – в Киеве засомневались в полезности американских истребителей

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Украина теряет неоправданно много самолётов F-16, даже при том, что они держатся далеко от зоны работы российской ПВО.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно то, что мы видим, что это уже где-то четвёртая потеря, насколько я помню, F-16, говорит о том, что есть какие-то вопросы или в обучении лётчиков, или в применении этих машин, тактике применения машин. Потому что, как минимум, две потери зафиксированы во время отражения атаки дроном. Это много. Возможно, это следствие того, что если нет ракет противовоздушных, приходится применять F-16 для сбивания дронов. А сбить с F-16 дрон очень сложно. Через разницу скоростей, через неадаптированность машины для таких целей. Все-таки F-16 разрабатывались для борьбы с «сушками», «мигами». Они не разрабатывались для борьбы с дронами», – рассуждал Бортник.