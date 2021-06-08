08.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, нацизм, Политика, Украина
Просмотров:

С факелами и автоматной очередью боевики «Азова» простились со своим снабженцем

Новости УкраиныБоевики «Азова» простились со своим соратником, заместителем командира полка по тылу Александром Павлюком (позывной...

Боевики «Азова» простились со своим соратником, заместителем командира полка по тылу Александром Павлюком (позывной «Чак»), который умер несколько дней назад в возрасте 58 лет.

Как передает пресс-служба запрещенной в РФ неонацистской группировки, церемония прошла на территории гарнизона полка в поселке Урзуф Донецкой области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Чака» провели в последний путь под националистические лозунги с факелами и под автоматные очереди. О Павлюке известно, что срочную службу он проходил в Группе советских войск в Германии. К боевикам он примкнул с началом карательной операции в Донбассе в 2014 году. Отвечал за технику, а позже за материально-техническое обеспечение полка, а также связь с волонтерами, снабжавшими неонацистов.

За время службы его наградили орденом Данилы Галицкого, знаками «За доблестную службу», «За отличие в службе», грамотой Верховной рады и огнестрельным оружием. О причинах смерти боевика не сообщается.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть