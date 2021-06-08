С факелами и автоматной очередью боевики «Азова» простились со своим снабженцем

08.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Боевики «Азова» простились со своим соратником, заместителем командира полка по тылу Александром Павлюком (позывной «Чак»), который умер несколько дней назад в возрасте 58 лет.

Как передает пресс-служба запрещенной в РФ неонацистской группировки, церемония прошла на территории гарнизона полка в поселке Урзуф Донецкой области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чака» провели в последний путь под националистические лозунги с факелами и под автоматные очереди. О Павлюке известно, что срочную службу он проходил в Группе советских войск в Германии. К боевикам он примкнул с началом карательной операции в Донбассе в 2014 году. Отвечал за технику, а позже за материально-техническое обеспечение полка, а также связь с волонтерами, снабжавшими неонацистов.

За время службы его наградили орденом Данилы Галицкого, знаками «За доблестную службу», «За отличие в службе», грамотой Верховной рады и огнестрельным оружием. О причинах смерти боевика не сообщается.