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11.03.2019
 
Политика, Украина
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«С фантазией у нас порядок» – наци анонсировали свой следующий шаг против Порошенко

Акции протеста националистов против хищений в украинской армии продолжатся в субботу и станут более массовыми.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава центрального штаба партии «Национальный корпус» – политического крыла нацбата «Азов» Родион Кудряшов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш следующий шаг – это суббота, 16 марта, Майдан независимости. Мы приглашаем туда всех. Повторяюсь, что эта акция будет без флагов, без политической символики и направленности. Мы будем добиваться лишь одного – чтобы Свинарчуки Порошенко и все, кто был замешан в этом коррупционном скандале, а, простыми словами, грабил армию, были привлечены к ответственности и оказались за решёткой», – рассказал националист.

При этом дальнейшие планы националистов на субботу остались в секрете.

«Куда мы пойдём после сбора на Майдане, вы узнаете на месте. Как видите, с фантазией у нас нормально и мы более чем уверены, что всё у нас получится», – резюмировал Кудряшов.

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