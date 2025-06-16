С фортификациями катастрофа: всё разворовано – экс-генпрокурор Украины

Вадим Москаленко.  
16.06.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские бизнесмены и чиновники украли миллиарды на строительстве фортификаций, и ни один из них за это не ответил.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские бизнесмены и чиновники украли миллиарды на строительстве фортификаций, и ни один из них...

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«И мы регулярно слышим, обоснованные жалобы солдат, что им сдают не окопы, а лишь бы что. Они не укреплены нормальным деревом, блиндажи без нормального перекрытия, о бетоне вообще очень редко слышат, ну разве что для парадных съемок или президента, или депутатов от «Слуг народа», которых привозят на определенные участки.

Мы помним, как президент приезжает в любую область, показывает эти линии, например, на Харьковщине он сказал, что эту линию невозможно пройти врагу. И ровно через несколько месяцев началась битва за Волчанск, то есть русские перешли эти линии достаточно спокойно, и начались сражения в городской застройке», – возмутился Луценко.

«Тогда возник вопрос о качестве фортификации, и сразу мы получили ответ – коррупция. Завышенные цены на арматуру, на дерево, на земляные работы, украденное – то, пятое, десятое. И это мы потом слышали и в Покровском, и под Константиновкой, и на Сумщине.

Везде мы слышали это. Даже парламент создал, как ни странно, временную следственную комиссию, которая все это подтвердила и передала все материалы, которые она получила, в правоохранительные органы. Но скажи мне, слышали ли мы хоть раз фамилии кого-то, кто за это ответил?

Ну хоть одного губернатора, хоть его заместителя, хоть руководителя хоть какого-то подразделения, крадущего на ключевом элементе обороны? Нет, мы этого не слышали. И поэтому вопрос фортификаций остается нашим очень слабым местом», – подытожил он.

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