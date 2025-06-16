С фортификациями катастрофа: всё разворовано – экс-генпрокурор Украины

Украинские бизнесмены и чиновники украли миллиарды на строительстве фортификаций, и ни один из них за это не ответил.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И мы регулярно слышим, обоснованные жалобы солдат, что им сдают не окопы, а лишь бы что. Они не укреплены нормальным деревом, блиндажи без нормального перекрытия, о бетоне вообще очень редко слышат, ну разве что для парадных съемок или президента, или депутатов от «Слуг народа», которых привозят на определенные участки. Мы помним, как президент приезжает в любую область, показывает эти линии, например, на Харьковщине он сказал, что эту линию невозможно пройти врагу. И ровно через несколько месяцев началась битва за Волчанск, то есть русские перешли эти линии достаточно спокойно, и начались сражения в городской застройке», – возмутился Луценко.