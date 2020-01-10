«С географией у Зеленского п#здец. Дело идет к деградации и распаду»

10.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Некомпетентность и непрофессионализм команды президента Владимира Зеленского давно стали систематическими проявлениями, что унижает Украину и на внешних площадках, и внутри страны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Некомпетентность команды «слуг народа» и ее лидера Зеленского едва не обернулась международным скандалом. Так, обращаясь в Twitter к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, в своем соболезновании в связи с авиакатастрофой в Иране президент Украины назвал страну «Канадией». Это наименование используется как оскорбительно-шутливое. На ошибку указали посетители социальной сети, напомнив Зеленскому, как правильно пишется название их государства.

И это далеко не первый эпический промах представителей нового руководства «Украинии», который показательно характеризует разношерстный, голодный до власти и невежественный конгломерат случайных людей, оказавшихся у руля страны», – рассказал Муратов.

Он напомнил, как тот же Зеленский дал поручение генеральному прокурору Рябошапке открыть уголовное производство относительно авиакатастрофы в Иране, «хотя это не только не соответствует, но и прямо противоречит действующему законодательству Украины».

«Кроме того, некомпетентность Зеленского в вопросах международного права проявилась и в попытках взять на себя лидирующую роль в организации расследования авиакатастрофы, хотя, как известно, эта функция возлагается на страну, на территории которой произошла трагедия. Но это не мешает президенту Украины приглашать принять участие в расследовании представителей тех государств, которые не были включены Ираном в соответствующую комиссию.

Также Зеленский потребовал от руководителей США, Великобритании и Канады, ранее сделавших скоропалительные, безосновательные и политически ангажированные заявления относительно причины авиакатастрофы, предоставить в распоряжение комиссии соответствующие доказательства. Впрочем, как стряпаются подобные «доказательства», все мы прекрасно помним по трагедии рейса МН17», – добавил общественник.

«Систематические проявления некомпетентности и непрофессионализма команды «Зе» ведут Украину не только к дальнейшему усугублению кризиса и снижению уровня жизни населения, но и к ухудшению внешнеполитического имиджа страны. Украина теряет лицо и, постепенно, суверенитет, что закономерно ведет ее к деградации и распаду», – подытожил Муратов.

На Украине данный курьёз кратко прокомментировал экс-депутат Верховной рады и бывший глава информационного отдела «Правого сектора» Борислав Береза.

«С географией в Офисе президента беда. Я бы даже сказал, что п#здец. Но скажу всё же, что беда. Очередной недоразумендель», – написал Береза в своём Telegram-канале.