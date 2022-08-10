С глаз долой: в Черновцах решили убрать советские памятники из центра города

10.08.2022  10:30 (Мск), Черновцы
Никита Еременко.  
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Вандализм, Дзен, История, Местная власть, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

В Черновцах на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение по монументу советским воинам-освободителям, расположенному в центре города..

Об этом сообщил городской голова Роман Кличук в Facebook.

В Черновцах на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение по монументу советским воинам-освободителям,...

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«Сегодня на исполкоме приняли историческое и долгожданное решение. Перенесем памятники с Соборной площади и парка Шевченко в другое место. Считаю, все что связано с русскими и советским надо вычеркнуть из нашей жизни», – написал он.

Аналогичные мероприятия проводятся и в других регионах Украины. Так, петиция о демонтаже памятника основателям города, среди уоторых российская императрица Екатерина Вторая, в центре Одессы набрала более 26 000 подписей, при необходимых 25 000 для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Она опубликована на портале петиций Офиса президента.

А в Днепропетровске снесут памятник местному уроженцу, советскому партийному и государственному деятелю, генерал-майору НКВД СССР Алексею Федорову.

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