«С граждан сдерут даже кожу» – эксперт о модели украинской экономики

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Киевские власти собрались не просто стричь как овец своих граждан, но и, судя по последним тенденциям, фактически сдирать с них кожу.

Об этом на канале «PolitБюро» рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увидели, как курс доллара начал бодро маршировать – уже за 40. А это налог на бедных – пенсии, зарплаты бюджетникам никто индексировать не будет. Это повышение тарифов на электроэнергию с 1 июня, будьте добры, 5 грн. за киловатт. А это тянет всё остальное, начиная от хлебушка и заканчивая товарами от бытовой химии до продуктов питания. Говорят, в ближайшие полгода будем в режиме перманентных отключений [электричества]. Средняя семья тратит 300-500 киловатт, вот, посчитайте. Поднятие военного сбора до 5% и НДС до 25%. То есть баранов ещё и решили остричь. Не только шерсть, но и кожу содрать», – констатировал эксперт. «Гуляет такая версия, что майские отключения света, когда минимальное потребление, обогреватели не задействуют и кондиционеры ещё не включаются, это идёт дрессировка посполитых, морально готовят к тому, чтобы повышать цены. Кто-то же должен за это заплатить. А то, что возле электростанций не было ПВО, что несколько миллиардов, выделенных на укрытия, оказались потраченными на укрытия «вид уламкив» – это весьма условное укрытие. Понятно, кто за это заплатит. Модель экономики осталась неизменной. У нас, как наши олигархи – приватизация прибыли и национализация убытков», – добавил Золотарёв.