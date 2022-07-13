С испанской военной базы на Украину отправят танки Leopard

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Новости Украины

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес ведет переговоры о передаче Украине нового вооружения в виде танков Leopard 2A4.

Об этом сообщает специализирующийся на вопросах обороны испанский сайт InfoDefensa.

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По данным издания Маргарита Роблес Фернандес ведет переговоры о передаче Украине 10 Leopard 2A4, хранящихся на военной базе в Сарагосе, и 20 транспортных средств M113.

В начале июня испанская газета El Pais писала, что Испания одобрила поставку 40 зенитных ракетных комплексов Leopard 2A4 и Aspide.

Но чтобы иметь возможность поставить эти танки, Испания должна иметь разрешение Германии, напоминает немецкое издание der Spiegel.

Ранее немецкий сайт Business Insider утверждал, что если Украина получит Leopards, десять танков, а не сорок, зная, что они не в таком состоянии, чтобы быть поставленным. Их восстановление займет несколько недель. Затем последуют тренировки украинских экипажей.