С июля украинцы попытаются вылететь в четыре страны

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Четыре страны объявили о готовности принимать туристов из Украины в июле, но стоит ли лететь на отдых за рубеж – пока неясно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор туристической компании Александра Чередникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Туризм умер 17.03. Мы не рассчитываем, что полетим 1.07. Страны, которые нас готовы принимать – Турция, Греция, Хорватия, Албания. Вроде бы идут переговоры турецких властей с нашими, чтобы мы могли к ним залетать с 15.06. Чем они закончатся, мы не знаем. Мы свои туристам говорим, что они могут начинать бронироваться с 1.07.

Сейчас самый популярный вопрос: что делать с билетом, который я купил на 12.05? В любом случае вам надо проверять, с какого числа вас принимает страна. Например, Wizz Air в Грецию продает билеты с 15.06, но Греция нас принимает лишь с 1.07. Поэтому думайте сами.

С обсервацией сегодня непонятно. Страны, которые нас готовы принимать, говорят, что не надо будет при влете сидеть 14 дней. Что говорит Украина, мы пока не в курсе. Вроде бы мы должны сидеть на обсервации 14 дней после возврата. Но каким образом это будет, как это будет контролироваться, мы не в курсе», – сказала Чередникова.