«С какого перепугу БПЛА США висят над Черным морем?!» – Миронов

Елена Острякова.  
25.06.2024 21:40
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что Россия должна объявить над Черным морем бесполетную зону.

Об этом он заявил сегодня в госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что Россия должна объявить над Черным морем...

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«А вот у нас над Черным морем висят беспилотнки американские. С какого перепуга они там висят постоянно?! Вот – американские цели! Давайте объявим беспилоную зону над Черным морем и будем их сбивать. Потому что они указывают цели для ракет, которые запускаются американскими специалистами с территории Украины и убивают наших граждан. Пускай знают, что безнаказанно это не будет проходить. Я абсолютно убежден, что это нужно делать», – сказал Миронов.

Отметим, информация о сбитии американского БПЛА над Черным морем проходила в понедельник, но официально подтверждена не была.

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