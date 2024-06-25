«С какого перепугу БПЛА США висят над Черным морем?!» – Миронов
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что Россия должна объявить над Черным морем бесполетную зону.
Об этом он заявил сегодня в госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А вот у нас над Черным морем висят беспилотнки американские. С какого перепуга они там висят постоянно?! Вот – американские цели! Давайте объявим беспилоную зону над Черным морем и будем их сбивать. Потому что они указывают цели для ракет, которые запускаются американскими специалистами с территории Украины и убивают наших граждан. Пускай знают, что безнаказанно это не будет проходить. Я абсолютно убежден, что это нужно делать», – сказал Миронов.
Отметим, информация о сбитии американского БПЛА над Черным морем проходила в понедельник, но официально подтверждена не была.
Спасибо!
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