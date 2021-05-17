С карточек жителей Крыма незаконно списывают старые долги перед украинскими банками

17.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские коллекторы выбивают из крымчан долги украинским банкам, несмотря на принятое законодательство. Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии» заявила глава крымского правозащитного комитета «Дело Чести» Виктория Жуковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Жуковской, еще в 2017-м году был принят закон, который списал крымчанам долги перед украинскими банками, если в пересчете они составляют меньше пяти миллионов рублей. При этом, коллекторские компании не выполняют закон и требуют погасить кредиты.

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«Они все равно взыскивают. Естественно, обычный рабочий человек не понимает, что там укороченные сроки, 10-ть дней на обжалование, и у них с карточки РНКБ банка начинают снимать эти деньги. Они мечутся, ищут, пишут жалобы, но суд никак не регулирует эту деятельность, хотя этим компаниям достаточно и понятно известно, что до пяти миллионов они не имеют права взыскивать. В арбитражных судах в Крыму – та же история. Фонд защиты вкладчиков подал только за 2020-й год 329 исков-требований к предприятиям, у которых даже по бухгалтерским балансам, согласно Налоговому кодексу, более четырех лет списаны все документы. Они их просто не могут найти… К сожалению, закон не работает до конца», – заявила Жуковская.