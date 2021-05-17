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17.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Права человека, Россия, Украина, Финансы
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С карточек жителей Крыма незаконно списывают старые долги перед украинскими банками

Новости УкраиныРоссийские коллекторы выбивают из крымчан долги украинским банкам, несмотря на принятое законодательство. Об этом...

Российские коллекторы выбивают из крымчан долги украинским банкам, несмотря на принятое законодательство. Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии» заявила глава крымского правозащитного комитета «Дело Чести» Виктория Жуковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Жуковской, еще в 2017-м году был принят закон, который списал крымчанам долги перед украинскими банками, если в пересчете они составляют меньше пяти миллионов рублей. При этом, коллекторские компании не выполняют закон и требуют погасить кредиты.

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«Они все равно взыскивают. Естественно, обычный рабочий человек не понимает, что там укороченные сроки, 10-ть дней на обжалование, и у них с карточки РНКБ банка начинают снимать эти деньги. Они мечутся, ищут, пишут жалобы, но суд никак не регулирует эту деятельность, хотя этим компаниям достаточно и понятно известно, что до пяти миллионов они не имеют права взыскивать.

В арбитражных судах в Крыму – та же история. Фонд защиты вкладчиков подал только за 2020-й год 329 исков-требований к предприятиям, у которых даже по бухгалтерским балансам, согласно Налоговому кодексу, более четырех лет списаны все документы. Они их просто не могут найти… К сожалению, закон не работает до конца», – заявила Жуковская.

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