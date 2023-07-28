С карты на сайте Минобороны пропали новые территории России. Как это понимать

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Российские патриотические блогеры выражают недоумение по поводу исчезновения новых территорий России с карты Южного военного округа на сайте Минобороны.

Херсонская, Запорожская область и ЛДНР были включены в состав округа еще в феврале. Однако теперь они отсутствуют. Представители «рассерженных патриотов» тут же трактовали это как возможность нового отступления русской армии.

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Такой была карта в феврале

Такой пользователи обнаружили её сегодня

К счастью, как выяснил «ПолитНавигатор», изменения в карте объясняются не мелким вредительством или большой стратегией, а ошибкой технического персонала. После сбоя администратор сайта «откатил» портал на старую версию из «бэкапа», позабыв, что карты там не обновлены.

Военные обещают, что в ближайшее время изображение российских территорий будет исправлено. Причем, это не последнее изменение карты – ждём её расширения на Харьков, Одессу и Тирасполь.