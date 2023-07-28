С карты на сайте Минобороны пропали новые территории России. Как это понимать

Михаил Рябов.  
28.07.2023 19:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1633
 
Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Россия


Российские патриотические блогеры выражают недоумение по поводу исчезновения новых территорий России с карты Южного военного округа на сайте Минобороны.

Херсонская, Запорожская область и ЛДНР были включены в состав округа еще в феврале. Однако теперь они отсутствуют. Представители «рассерженных патриотов» тут же трактовали это как возможность нового отступления русской армии.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Такой была карта в феврале

Такой пользователи обнаружили её сегодня

К счастью, как выяснил «ПолитНавигатор», изменения в карте объясняются не мелким вредительством или большой стратегией, а ошибкой технического персонала. После сбоя администратор сайта «откатил» портал на старую версию из «бэкапа», позабыв, что карты там не обновлены.

Военные обещают, что в ближайшее время изображение российских территорий будет исправлено. Причем, это не последнее изменение карты – ждём её расширения на Харьков, Одессу и Тирасполь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть