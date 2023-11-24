«С каждым днем все хуже»: в Киеве заговорили о сдаче Авдеевки

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Ситуация в Авдеевке для ВСУ становится всё хуже и хуже, и киевскому командованию пора решать: либо пытаться удержать город, или отводить войска.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный аналитик Михаил Жирохов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть информация, что с каждым днём логистика [в Авдеевке] становится всё хуже и хуже для нашей группировки. Поэтому в ближайшее время Генштаб будет вынужден принимать какие-то радикальные шаги. Аналитики считают, что это может быть как отступление на более выгодные позиции, так и нанесение локальных контрударов для того, чтобы как-то разомкнуть эти клещи, которые ежедневно по нескольку десятков и сотен метров смыкаются и смыкаются», – сказал Жирохов.

Тем не менее, он подчернил, что сил для мощного удара у ВСУ не осталось ни там, ни на юге, где провалилось украинское контрнаступление.

«На юге идут локальные бои, улучшение тактической ситуации. Лесополоса, которую берут время от времени, продвижения на 100-300 метров, но сил для прорыва обороны у нас, к сожалению, нет. Идёт просто улучшение тактических условий и улучшение обороны перед зимним периодом», – подытожил военный аналитик.