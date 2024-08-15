С каждым днём ситуация для ВСУ всё тяжелее – нацист Лапин

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская пропаганда поёт дифирамбы курскому набегу, и на этом фоне совершенно забывает «освещать» поражения ВСУ на Донбассе.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда поёт дифирамбы курскому набегу, и на этом фоне совершенно забывает «освещать» поражения...

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«Я сегодня специально смотрел каналы «Единого марафона», хотел послушать о ситуации возле Торецка и Нью-Йорка. Я не скажу, что совсем молчат. Но подают типа: «Ну да, противник имеет продвижение на покровском направлении. Но вот наши, и вот Курск, победобесие, и мы вот всех рвём, кадыровцы бегут».

И это победобесие меня настораживает. Потому что мы ведь понимаем, что редакционную политику «Единого марафона» формирует Офис Ермака», – возмутился Лапин.

«Я понимаю, что украинцы соскучились по победам, и это серьёзно поднимает боевой дух тех, кто на курском направлении. Но проблема в том, что тем, кто на Покровском направлении, нет времени читать о Курске. Вот реально, у меня два кума на этом направлении. И скажу, что ситуация дерьмовая. И сегодня тяжелее, чем было вчера.

Недавно было сообщение, что на торецком направлении якобы уменьшили давление. Но это была перегруппировка, и давление снова увеличилось», – подытожил он.

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