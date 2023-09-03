С каждым днём войны российская армия становится только сильней – львовский экс-депутат Рады

Вадим Москаленко .  
03.09.2023 21:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на ряд неудач на начальном этапе СВО, российская армия сделала работу над ошибками, и за полтора года стала только сильнее и мотивированней. Объяснение этому – исторически заложенный в русских «ген имперства».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на ряд неудач на начальном этапе СВО, российская армия сделала работу над ошибками,...

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«В марте прошлого года наступление русских под Киевом забуксовало. Но эти уроки учитываются, и, к сожалению, мы должны помнить, что русские имеют способность обучаться.

Речь идёт об интеллекте генетических имперцев, и выводы с поражений, очень болезненных для их имперской гордости, там умеют делать», – сказал Михальчишин.

Он подчеркнул, что за полтора года СВО ВС РФ стали намного мотивированней – так же, как Красная Армия образца 1942 года.

«Такая практика наблюдается не впервые в истории. Мы понимаем, что – по аналогии со Второй мировой войной – Красная армия в 1942 году была хоть по качеству может и слабее той, которую разбили в 1941. Но в плане мотивации, жажды реванша, она была однозначно на голову выше.

Так и сейчас, путинский вермахт однозначно более прокачанный, чем был в прошлом году. Это работа, в том числе того, что у них называется аппаратом военной пропаганды – то, о чём у нас стесняются говорить, заменяя разными терминами.

И в плане накачки личного состава, повышения мотивации, создания высокого уровня готовности к выполнению поставленных задач – они прекрасно осознают, что делают. Они своё население уже готовят к тому, что война будет по-настоящему длинной, потому что для них она тоже имеет принципиальный характер», – подытожил расстроенный нацист.

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