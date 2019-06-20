20.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Образование, Россия, Украина
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С каждым годом на обучение в Крым едет все больше студентов с Украины

Студенты крымских ВУЗов не переводятся в украинские университеты, а, наоборот с каждым годом на обучение в Крым приезжает все больше абитуриентов из Украины.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам проректора, основной отток студентов пришелся на переходный период, когда Крым только вошел в состав Российской Федерации.

«Наблюдается приток украинских студентов к нам. Наши студенты, из обучающихся, – нет (перевод на Украину, – ред.) По крайней мере, по Инженерно-педагогическому университету – нет, практически не уезжают. Если есть единичные случаи, так это единичные случаи…

Первая волна переводов, которая была в 14-м, и немножко еще в 15-м году, она фактически завершилась. Сейчас переводов в украинские ВУЗы нет», – заявила Лучинкина.

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