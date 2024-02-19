С каждым месяцев Россия улучшает управление и наращивает выпуск боеприпасов – Бутусов

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Российские войска добиваются успехов благодаря тому, что из месяца в месяц страна улучшает качество управления и наращивает выпуск боеприпасов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник с каждым месяцем войны пытается нарастить преимущество в организации, управлении и в средствах поражения. То есть, в технике, в организации, в планировании своих действий. И это очень большой вызов для нас, потому что гасить все такие проблемы исключительно героизмом на войне невозможно», – сказал он.

«Россия наращивает выпуск боеприпасов, средств поражения и, к сожалению, в декабре и январе они добивались продвижения за счет того, что они просто превосходят в количестве снарядов, бомб, ракет. Значительно превосходят. И не уступают в количестве дронов. Большое количество дронов. И FPV-дроны противника постоянно атакуют, и это большая проблема для нас, значительные потери. И дроны-разведчики постоянно корректируют огонь. Потому из этого нужно делать выводы», – заявил Бутусов.