С каждым месяцев Россия улучшает управление и наращивает выпуск боеприпасов – Бутусов

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Российские войска добиваются успехов благодаря тому, что из месяца в месяц страна улучшает качество управления и наращивает выпуск боеприпасов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска добиваются успехов благодаря тому, что из месяца в месяц страна улучшает качество...

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«Противник с каждым месяцем войны пытается нарастить преимущество в организации, управлении и в средствах поражения. То есть, в технике, в организации, в планировании своих действий. И это очень большой вызов для нас, потому что гасить все такие проблемы исключительно героизмом на войне невозможно», – сказал он.

«Россия наращивает выпуск боеприпасов, средств поражения и, к сожалению, в декабре и январе они добивались продвижения за счет того, что они просто превосходят в количестве снарядов, бомб, ракет. Значительно превосходят. И не уступают в количестве дронов. Большое количество дронов. И FPV-дроны противника постоянно атакуют, и это большая проблема для нас, значительные потери. И дроны-разведчики постоянно корректируют огонь. Потому из этого нужно делать выводы», – заявил Бутусов.

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