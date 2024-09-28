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Одновременно с продвижением ВС РФ на фронтах растёт поддержка антиамериканских сил в Европе, которые выступают за диалог с Москвой.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию киевский телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что на фронтах украинской войны как раз и решается [выберет ли Запад другой курс в истории], как это будет выглядеть. Потому что, если России дадут возможность идти дальше, то, без сомнения, что большое количество европейских избирателей за несколько лет, за 20-е годы XXI века, приведёт к власти людей, которые будут хотеть договариваться с Россией. Эти политические структуры уже есть почти во всех европейских странах, они набирают вес. И если война будет продолжаться, мы будем терять, а Россия будет получать, то таким образом, эти партии будут параллельно российским военным успехам получать политические успехи. И это приведёт к полному изменению европейского политического ландшафта. А если в США в это время будет править Дональд Трамп, будем видеть совсем другой мир, какого мы ещё не видели», – поделился болью Портников.