С каждым метром продвижения на фронтах у русских растёт поддержка в Европе – украинский телепропагандист

Тарас Стрельцов.  
28.09.2024 00:13
  (Мск) , Львов
Просмотров: 103
 
Дзен, Политика, Украина


Одновременно с продвижением ВС РФ на фронтах растёт поддержка антиамериканских сил в Европе, которые выступают за диалог с Москвой.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию киевский телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одновременно с продвижением ВС РФ на фронтах растёт поддержка антиамериканских сил в Европе, которые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я считаю, что на фронтах украинской войны как раз и решается [выберет ли Запад другой курс в истории], как это будет выглядеть. Потому что, если России дадут возможность идти дальше, то, без сомнения, что большое количество европейских избирателей за несколько лет, за 20-е годы XXI века, приведёт к власти людей, которые будут хотеть договариваться с Россией. Эти политические структуры уже есть почти во всех европейских странах, они набирают вес.

И если война будет продолжаться, мы будем терять, а Россия будет получать, то таким образом, эти партии будут параллельно российским военным успехам получать политические успехи. И это приведёт к полному изменению европейского политического ландшафта.

А если в США в это время будет править Дональд Трамп, будем видеть совсем другой мир, какого мы ещё не видели», – поделился болью Портников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть