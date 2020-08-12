12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Д.Б., Украина
Просмотров:

С киевских диванов засекли «российский спецназ в Минске»


Жесткое подавление майданщиков на улицах Минска во время беспорядков осуществляется переодетыми спецназовцами, прибывшими из России.

Об этом на пресс-конференции заяви экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2015 году, находясь в составе Трехсторонней контактной группы, сидя со своими белорусскими друзьями в Минске, я сказал им: готовьтесь, у вас есть четыре года до начала войны с Россией. Я очень хорошо понимал, что происходит на карте Европы, и могу ответственно заявить: в Минске и в областных городах Белоруссии сейчас идёт поединок не между Лукашенко и его сатрапами и белорусским народом, а между белорусским народом и Кремлём.

То есть, мы видим ещё один вид войны против суверенной нации, суверенного государства. И до тех пор, пока мы будем блудить в этих столбах, мы не дадим адекватного ответа на ситуацию», – заявил Бессмерный.

«Я не случайно спросил о применении российского спецназа в придушении протестующих – это правда! Там работает российский спецназ. Так, как работают кадровые и даже срочные войска, против мирного населения используются ССО и солдаты срочной службы – вы прекрасно понимаете, о чём идёт речь. Речь идёт о войне, которую ведёт Кремль против суверенного государства. Лукашенко никогда не был патриотом Беларуси. Лукашенко – это рука Кремля!» – заверил украинский дипломат.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть