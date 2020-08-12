С киевских диванов засекли «российский спецназ в Минске»

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жесткое подавление майданщиков на улицах Минска во время беспорядков осуществляется переодетыми спецназовцами, прибывшими из России.

Об этом на пресс-конференции заяви экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2015 году, находясь в составе Трехсторонней контактной группы, сидя со своими белорусскими друзьями в Минске, я сказал им: готовьтесь, у вас есть четыре года до начала войны с Россией. Я очень хорошо понимал, что происходит на карте Европы, и могу ответственно заявить: в Минске и в областных городах Белоруссии сейчас идёт поединок не между Лукашенко и его сатрапами и белорусским народом, а между белорусским народом и Кремлём.

То есть, мы видим ещё один вид войны против суверенной нации, суверенного государства. И до тех пор, пока мы будем блудить в этих столбах, мы не дадим адекватного ответа на ситуацию», – заявил Бессмерный.

«Я не случайно спросил о применении российского спецназа в придушении протестующих – это правда! Там работает российский спецназ. Так, как работают кадровые и даже срочные войска, против мирного населения используются ССО и солдаты срочной службы – вы прекрасно понимаете, о чём идёт речь. Речь идёт о войне, которую ведёт Кремль против суверенного государства. Лукашенко никогда не был патриотом Беларуси. Лукашенко – это рука Кремля!» – заверил украинский дипломат.