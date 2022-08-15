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Новости Украины

Со стены Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску русскому писателю, киевлянину Михаилу Булгакову.

Об этом сообщает украинский пропагандистский ресурс «Цензор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам представительницы одной из местных общественных организаций, которая стала инициатором демонтажа, снос памятной доски был «вопросом безопасности и достоинства». Мемориал был установлен на «жёлтом корпусе» университета, в здании которого располагалась Первая киевская гимназия, где и учился писатель.

В украинском издании отметили, что в Киеве ещё остается один памятник и две мемориальные доски Булгакову, одна из которых находится на стене ректората Национального медицинского университета имени Богомольца.

Известный тележурналист Максим Равреба, вынужденный покинуть Киев после победы Евромайдана, с горечью отметил, что теперь на стенах некогда легендарного вуза впору вешать вместо Булгакова разве что нынешнего мэра Виталия Кличко.

«Неандерталы сняли со здания Первой мужской гимназии в Киеве мемориальную доску в память о том, что здесь учился Михаил Булгаков. Это очень правильное решение, мудрое и своевременное. Булгаков не идет факультету украинской журналистики. Бывшую гимназию сейчас называют, как проститутошную или припадошную – Желтый дом. Питомник неандерталов, потому что факультет журнаглистики их готовит. Преподает основы хамства, а также жрать, срать, мычать и хрюкать. Блестящие бакалавры и магистры этого дела выпускаются ежегодно. Булгаков им не идет. Но кем закрыть след на обоях? Я предлагаю Кличко! Эталонный же, не?», – написал Равреба.