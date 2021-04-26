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26.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Дзен, Интернет, Космос, Общество, Политика, Россия
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С космодрома Восточный осуществлен третий успешный коммерческий запуск ракеты


Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb был успешно выполнен сегодня на космодроме Восточный.

Об этом на своем официальном сайте сообщает «Роскосмос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.

Данный пуск стал третьим полностью коммерческим с космодрома Восточный, реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb с нового российского космодрома. Всего в рамках пусковой кампании OneWeb было произведено шесть пусков.

У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Пуск стал 96-м для разгонного блока «Фрегат».


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