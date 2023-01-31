С ликвидацией России проблема русского языка решится сама собой – Бортник

Если Россия прекратит своё существование как угроза украинской государственности, то все вопросы противостояния украиноязычного и русскоязычного населения на Украине могут решиться сами собой, поскольку русский язык перестанет представлять из себя «опасность для украинства».

Об этом в эфире интернет-канала «Аpasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша сегодняшняя гуманитарная политика не соответствует Конституции Украины и международным правовым актам в сфере прав человека, и к этим вопросам надо будет обязательно вернуться. Но к вопросу языка надо будет вернуться после войны. Сесть за круглый стол с людьми, которые защищали нашу страну. С русскоязычными солдатами с окопов. И пускай те люди, которые защитили эту страну, пролили за неё кровь, пусть они скажут. Сейчас эти темы спекулятивные, расшатывающие, и очень вредны. А почему такое отношение к русскому? Потому что существует Россия как потенциальная угроза пассионарной части украинского государства. А представьте, что её нет в таком формате, она существует – в другом, не как угроза, или её вообще нет. Не станет аргумента, почему стоит со всем этим бороться», – рассуждал Бортник.

По его словам, без России русский язык может перестать быть раздражителем даже для самых оголтелых заукраинских ультрапатриотов.

«И тогда основным аргументом может быть – другое. Что это наши граждане, этот язык формировался на территории Украины, первые словари русского языка сделали профессора Киево-Могилянской академии в своё время. Поэтому – всё это конъюнктура, всё зависит от исхода войны, и линейного ответа на этот вопрос нет. И когда мы почувствуем себя защищёнными, возможно, даже наши правые украиноязычные патриоты не будут столь резко реагировать на эту тему», – вещал политолог.