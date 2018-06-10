10.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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С линии фронта забрали разложившиеся тела украинских солдат

Представители Минобороны ДНР эвакуировали тела украинских боевиков, погибших ещё в мае при попытке проникновения в Донецк.

Об этом сообщает Оперативное командование ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня представителями Министерства обороны ДНР, при полученных гарантиях безопасности с украинской стороны, были эвакуированы два тела украинских боевиков, которые в составе ДРГ погибли в мае 2018 года при неудачной попытке выхода со стороны Песок на позиции ВС ДНР в районе Админплощадки города Донецка. Благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих украинская ДРГ была своевременно обнаружена и уничтожена», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отмечают, что пресс-центром штаба «ООС» была скрыта информация о гибели собственных военнослужащих.