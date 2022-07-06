С Литвы по нитке – Украине «Байрактар»: литовцы отдадут Киеву дрон, на который собирали всей страной

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Новости Украины

Оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат «Байрактар», который литовцы всей страной собирали для ВСУ, уже в Литве. В скором времени его передадут Украине.

Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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«Байрактар «Vanagas» со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину», – написал он.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый на территории Турции. Способен разгоняться до 200 км в час и подниматься на высоту более 8 км. «Байрактор» сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. При этом дрон может в течение суток находиться в полете.

Свое название беспилотник получил в честь основателя компании Baykar (занимающейся изготовлением разведывательно-ударных дронов) – родственника президента Эрдогана Оздемера Байрактара. В переводе с турецкого название можно перевести как флагоносец.

Как отмечается, в конце мая в Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника «Байрактар» турецкого производства для Украины. За один день было собрано 1 млн евро. Литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку БпЛА Байрактар для украинской армии. Через несколько суток журналист собрал более 4 млн евро.

Таким образом, подготовка трех разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар» Tb2 для бесплатной поставки на Украину в рамках пропагандистской кампании «Народный Байрактар» завершается.