«С лопатами на гаубицы»: в Киеве обсуждают новое заявление Арахамии

Игорь Шкапа.  
22.02.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Если помощь Запада Украине будет уменьшаться, то придется мобилизовать больше граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде» Давид Арахамия.

Если помощь Запада Украине будет уменьшаться, то придется мобилизовать больше граждан. Об этом, передает...

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«Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей», – сказал Арахамия украинским СМИ.

Он говорит, на Украине вообще нет выбора в вопросе, нужна или нет мобилизация.

«У на большой некомплект в бригадах. Есть бригады, где комплект до 40 процентов. То есть мы можем вообще не делать мобилизацию, но тогда может [быть] так, что прорвется фронт, и пусть миллион людей. Дорога ложка к обеду. Военные говорят, что уже с ноября прошлого года хотя пополнения боеспособности наших бригад», – добавил глава фракции.

По всей видимости, осознав, что сболтнул лишнего, он начал утверждать, что недокомплект в бригадах «не потому, что все эти люди погибли», а из-за ротации в другие места, в частности на границу с Белоруссией.

Покинувший Украину киевский политолог Михаил Чаплыга считает, что Арахамия занимается шантажом Запада.

«ИМХО явная попытка жизнями собственных сограждан шантажировать… мол не дадите – то мы с лопатами собственных граждан отправим на гаубицы», – написал эксперт в своем тг-канале.

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