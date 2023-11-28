С марта для Украины наступит критический период – Бортник

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Возможность заморозить войну или достичь мирных договоренностей по Украине существует лишь до марта следующего года.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что США сейчас усилят давление на своих европейских союзников, более активно будут доносить свою позицию до Украины как минимум до марта. Окно возможностей до марта следующего года в части поиска моделей замораживания войны или поиска моделей снижения эскалации. В худшем случае американцы будут настаивать на переходе к стратегической обороне, поскольку стратегическая оборона со стороны Украины, отсутствие наступательных действий требуют меньше ресурсов, денег и несут потенциально меньше рисков военных поражений, если Россия продолжит эти наступления», – сказал эксперт.

«В марте в России президентские выборы, после которых у Путина развяжутся руки, и он станет еще менее заинтересованным в такого рода сценариях и такого рода договоренностях. После марта вообще наступит критический период, самый важный период. С марта по ноябрь следующего года – Рубикон этой войны. Самый важный, самый критический период этой войны, сопоставимый только с попыткой России овладеть Киевом. Потому что в России выборы завершатся, у Путина развяжутся руки, можно проводить мобилизацию, можно бросать все ресурсы и резервы на фронт – никто бунтовать сразу после выборов не будет. А в США выборы только начнутся и войдут в острую фазу, в США выборы в ноябре. США слабы в этот момент, погружены во внутреннюю политику», – заявил Бортник.