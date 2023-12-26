С мая Зеленский утратит легитимность, – киевский миллионер

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С мая следующего года президент Украины Владимир Зеленский перестанет быть легитимным, поскольку закончится срок его полномочий, а новые выборы не объявляются под предлогом продолжения боевых действий.

Такая ситуация даст России дополнительные козыри в дипломатической борьбе. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов.

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По мнению Балашова, российский лидер Владимир Путин получит обоснованную возможность обвинять Зеленского в узурпации власти.

«В сентябре еще намекали, что как-то переходите к переговорам. Путин несколько раз говорил уже «Снимите запрет на переговоры для вашего вождя». Потому что они доиграются до того, что закончится каденция Зеленского, – а в мае он был инаугурирован, и его легитимный срок заканчивается, а мы знаем, что до марта выборов точно не будет – у нас военное положение. И Путин, как международный законник, он скажет: «В Украине нелегитимная власть. Выборы не проводятся, война не объявляется. Они придумали какое-то военное положение, и выборы не проводят». Я не к тому, хорошо это или плохо – я к тому, что он это будет использовать. Россия против нас сейчас использует все дипломатические возможности обвинить Украину в узурпации власти», – заявил Балашов.