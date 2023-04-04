«С миру по нитке»: Запад наскрёб для Украины на одно мощное наступление – Анпилогов

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Странам западного блока удалось собрать для Украины вооружение и боеприпасы в достаточном количестве для одного, но мощного наступления.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если судить по письму Резникова, Украине для наступления нужно 250 тысяч снарядов на две недели. Они используют 7 тысяч в день для обороны, а при наступлении нужно в разы больше. И у западных стран, в самом деле, есть на один мощный удар для украинцев. И танки собрали с миру по нитке, и снаряды, сформировали как-то подразделения. Мы видели, как по всей Украине отлавливали водителей «Леопардов», чуть ли не в маршрутках, агитировали так, что людей приходилось по земле тянуть», – сказал Анпилогов.

Однако публицист подчеркнул, что с российской стороны выстроена очень мощная линия обороны.

«Поэтому этот удар будет или лебединая песня, или, как все говорят, «мощное контрнаступление». Посмотрим. Сейчас, даже смотря на то, что показывают западные аналитики, с нашей стороны выстроено 2-3 линии обороны, это везде признаётся. И пусть «Марио» пойдёт и попробует взять этот «банк», который никто ему открывать не собирается», – подытожил он.