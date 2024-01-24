«С мотивацией полный швах» – бандеровец жалуется на «брехню в пропаганде»

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Возвращающиеся с передовой бандеровцы сталкиваются с успокаивающей ложью и лицемерием в украинских СМИ, отчего у них пропадает вся мотивация продолжать войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное» заявил военнослужащий 58 бригады ВСУ с позывным «Пиночет», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За два года русские сделали большой скачок в подготовке бойцов и техническом оснащении. Видать, есть у них умные командиры. Даже их линию обороны, в три линии, они не просто с бухты-барахты сделали. И в техническом плане они выросли. А проблема в том, почему наши большие СМИ это замалчивают? Это очень плохо», – сказал «Пиночет».

«Думаю, сейчас очень сложно с мотивацией с нашей стороны. И боец, который пришёл с позиций, он смотрит новости. И как он может себя мотивировать, когда он такое смотрит? Вот, например, мой сосед, включает телевизор: «Все атаки противника отбиты, столько-то техники спалено, тысячу орков убили», Всё ж нормально, какое у него может быть ощущение войны. Включаешь другой канал: «Они тупые бараны, ничего не умеют, ничего не знают, всё прекрасно». Следующий канал: «Всё идёт на ВСУ», так зачем донатить? И военнослужащие тоже на это всё смотрят. И ощущение несправедливости обостряется», – подытожил он.