«С мотивацией полный швах» – бандеровец жалуется на «брехню в пропаганде»

Вадим Москаленко.  
24.01.2024 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Возвращающиеся с передовой бандеровцы сталкиваются с успокаивающей ложью и лицемерием в украинских СМИ, отчего у них пропадает вся мотивация продолжать войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное» заявил военнослужащий 58 бригады ВСУ с позывным «Пиночет», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возвращающиеся с передовой бандеровцы сталкиваются с успокаивающей ложью и лицемерием в украинских СМИ, отчего...

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«За два года русские сделали большой скачок в подготовке бойцов и техническом оснащении. Видать, есть у них умные командиры. Даже их линию обороны, в три линии, они не просто с бухты-барахты сделали. И в техническом плане они выросли.

А проблема в том, почему наши большие СМИ это замалчивают? Это очень плохо», – сказал «Пиночет».

«Думаю, сейчас очень сложно с мотивацией с нашей стороны. И боец, который пришёл с позиций, он смотрит новости. И как он может себя мотивировать, когда он такое смотрит?

Вот, например, мой сосед, включает телевизор: «Все атаки противника отбиты, столько-то техники спалено, тысячу орков убили», Всё ж нормально, какое у него может быть ощущение войны. Включаешь другой канал: «Они тупые бараны, ничего не умеют, ничего не знают, всё прекрасно». Следующий канал: «Всё идёт на ВСУ», так зачем донатить?

И военнослужащие тоже на это всё смотрят. И ощущение несправедливости обостряется», – подытожил он.

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