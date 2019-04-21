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21.04.2019, Луганск, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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С начала года более трех десятков ВСУшников покосили собственные минометы

В расположение одной из бригад ВСУ украинское командование было вынуждено отправить комиссию службы ракетно-артиллерийского вооружения в связи с периодическими случаями ранений и гибели солдат от разрывов стволов миномётов.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с участившимися случаями ранений и гибели военнослужащих от разрыва стволов минометов, а также высокой степенью износа вооружения и военной техники, в 10 отдельную горно-штурмовую бригаду прибыла комиссия службы РАВ ООС. Целью работы комиссии является выявление нарушений обеспечения имуществом РАВ соединения и привлечение к ответственности заместителя командира бригады по вооружению», – заявил Осадчий.

«Напомню, что за период с начала 2019 года, из за неисправности вооружения и военной техники ВСУ в зоне проведения ООС погибло восемь и получили ранение двадцать шесть украинских боевиков», – добавил представитель силового ведомства ЛНР.

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