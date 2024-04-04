С начала года Украина потеряла территорию, равную Харькову

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Все, что смогла отбить за два года Украина, представляет собой лишь четверть потерянных ранее территорий. Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За последние три месяца и карты, и западные эксперты говорят о том, что Украина потеряла 300 квадратных километров территории. То есть с начала года с января по апрель Россия смогла оккупировать еще 300 квадратных километров. Для сравнения проекционного 300 квадратных километров – это в целом площадь такого города-миллионника, как Харьков… По состоянию на сейчас – если год назад звучала цифра, что 1/7 сухопутья, то вместе со всем, если округлить, то фактически пятая часть Украины находится под оккупацией. Это весь Крым в полном составе плюс почти вся Луганская область, 73% Запорожской области, плюс 72% Херсонской области, плюс 57% Донецкой области и плюс 2% Харьковской области», – сказал русофоб.

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«В целом такая оккупационная карта лежит на карте мира. Если сравнивать это с территориями, которые Украина освободила во время войны, говорим лишь в прошедшем времени, потому что последний видимый успех наступательного характера Украины был зафиксирован осенью 2022 года. Фактически с того времени полтора года уже война идет без прорывных, наступательных, освободительных… без видимых для всего общества наших успехов. Эта освобожденная территория – это неполных 39 тысяч квадратных километров. Это вместе со всем – с Киевщиной, Сумщиной. Это составляет четверть того, что захватили, а относительно всей территории Украины это 5-6% », – заявил Дроздов.