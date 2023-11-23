С начала СВО на РЖД совершено 600 тысяч сетевых атак – Минтранс

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Почти за два года, прошедшие с начала СВО, количество информационных атак на объекты критической инфраструктуры России возросло в двадцать раз.

Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил директор Департамента цифрового развития Минтрана РФ Дмитрий Скачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Вопросы информационной безопасности стали особенно актуальны с началом проведения СВО. С начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций Советом безопасности установлен жёлтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак. В отношении десяти организаций – критический красный уровень. Ощущаем и фиксируем целенаправленные атаки на объекты транспортной отрасли. За 2023 год зафиксировано более тридцати крупных инцидентов. Если говорить про РЖД, то средствами обнаружения атак выявлено более шестисот тысяч попыток критических атак на инфраструктуру. Это в двадцать раз больше в сравнении с 2021 годом. И этот порядок применим не только к крупным компаниям вроде РЖД, но и в целом по отрасли такой рост. Вообще, транспортная отрасль входит в топ-3 отраслей, подверженных информационным атакам», – сказал Скачков.

Он подчеркнул, что за прошедшие два года атаки также стали куда более продуманными, профессиональными и опасными, однако специалистам удаётся их отражать.

«Основными угрозами являются получение несанкционированного доступа к информации, заражение вредоносным программным обеспечением, и ддос-атаки, отказ в обслуживании. Также по сравнению с 2021 годом атаки приобрели не механический характер, а более интеллектуальный и спланированный, который сложно установить классическими решениями», – добавил чиновник.