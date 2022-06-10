«С нами играют»: Арестович недоволен мизерными поставками оружия

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Новости Украины

Поставки оружия Западом Украине – это ничто по сравнению с тем, в чем нуждаются ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, Украине нужны сотни единиц тяжёлых вооружений, а не единичные поставки.

«Соединенные Штаты, Британия, Германия та же самая, Канада – страны, которые в совокупности имеют «Химарсов» и М270 сотни единиц: «Нате вам четыре». Есть единственная версия, которая это объясняет, не знаю, насколько она соответствует действительности – эти четыре, это учебные, они передаются как учебные точки, чтобы обучать огневые взводы и вообще все управление батарейным дивизионом наших войск. В это я готов поверить», – сказал чиновник.

«Наши вопросы решают гаубиц 600 одновременно, переданных, танков 500, БТРов тысячи две с половиной, «Химарсов» пара сотен – вот это вопросы решает, а все, что до этого не решает. В лучшем случае – сдерживает, в лучшем случае наносит большие потери и так далее, и так далее. Я не знаю, зачем Запад играет в эту игру», – заявил Арестович.