30.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«С нами контактируют российские политики» – белорусский оппозиционер


Член так называемого координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, находящийся сейчас в Польше утверждает, что с ним ведут переговоры представители России.

Об этом он заявил в интервью американскому «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контакты есть. Я просто не готов говорить о том, что они имеют конкретные выводы, но в том, что такие контакты происходят, я вас уверяю. Мы имеем контакты с российскими политиками, которые оказывают влияние на принятие решений, а также с аналитическими структурами РФ», – сказал Латушко.

Он утверждает, что к контактам российскую сторону стимулируют переговоры, которые бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, ведет с европейскими лидерами. Напомним, с ней вчера встречался президент Франции Эммануэль Макрон, а на следующей неделе собирается встретиться канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы надеемся, что контакты Светланы Тихановской с европейскими лидерами будут способствовать тому, чтобы РФ присоединилась к этому процессу. Потому что участие России в контексте только взаимоотношений с Александром Лукашенко при отсутствии контактов с представителями общественности, которыми являются сегодня Светлана Тихановская и координационный совет не дает полной картины реальности в Беларуси», – сказал Латушко.


Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко расценила возможные контакты с Тихановской и координационным советом как вмешательство во внутренние дела Белоруссии. По ее словам, Россия и сама не ведет подобных переговоров, и предостерегает от них всех партнеров.

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