«С нас хватит! Эти люди не могут управлять Европой» – премьер-министр Венгрии

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Нынешнее руководство ЕС должно уйти в отставку – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, реагируя на диктаторские действия либерального мэр Брюсселя, натравившего полицию на мирную конференцию.

Об этом сообщает венгерское издание ripost.hu., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне проведение Национальной консервативной конференции на тему «Мир и миграция» было сорвано брюссельской полицией, оцепившей здание отеля Claridge после того как владельцы двух других площадок отказали в проведении мероприятия. Самого премьер-министра Венгрии полицейские не пропустили в здание отеля.



«Если кто-то выступает за мир, его просто забанят» – написал Виктор Орбан на своей странице в одной из соцсетей.

Позднее он написал на своей странице в соцсети X (бывший Твиттер):

«Я думаю, они больше не могут терпеть свободу слова. В последний раз полиция пыталась заставить меня замолчать, когда на меня напали коммунисты в 1988 году. Мы не сдавались тогда и не сдадимся сейчас!».

После этого премьер-министр Венгрии выступил в Европарламенте и объяснил, почему нынешнее руководство должно уйти.

Орбан заявил, что все крупные инициативы нынешнего руководства ЕС за последние пять лет потерпели крах.

«Зеленая трансформация» провалилась, потому что она противоречит экономическим и промышленным данным. «Зелёная повестка» призвана разрушить конкурентоспособность европейской экономики, – заявил он.

В видеоролике, опубликованном на своём официальном сайте, премьер-министр Венгрии подчеркнул:

«Нам надоела миграция! Мы устали от войны! Хватит с нас гендерной пропаганды!».

Премьер-министр заявил, что какие бы идеи ни появлялись в отношении пакета ЕС по миграции и предоставлению убежища, необходимо ответить на вопрос о пребывании в ЕС во время процедуры предоставления убежища. Это красная линия. Если этот пункт не будет выполнен, все остальное останется нерешенным, сказал он.

«Европейская комиссия вызвала Венгрию в суд ЕС, поскольку установила, что венгерское миграционное законодательство не соответствует законодательству ЕС. Однако Венгрия сопротивляется и борется», – напомнил Орбан.

По его словам, в ЕС создана система политической обусловленности и банального шантажа:

«Если вы не будете подчиняться, вас лишат финансирования». Он напомнил заявление Урсулы фон дер Ляйен: «Венгрия не получает денег из-за миграционной политики. (…) Венгрия не получает денег из-за своей антигендерной политики». «Это политический шантаж», – заявил Виктор Орбан.

Что касается экономических последствий войны на Украине, Виктор Орбан заявил, что, несмотря на добрую волю, могут быть приняты меры, которые вызовут трудности для европейской экономики, как это уже можно увидеть на примере европейских фермеров. Чтобы решить эту проблему и избежать дальнейших кризисов, необходимо определить, что ЕС должен делать с проблемой войны. И это должно быть максимально отделено от вопроса вступления Украины в ЕС, сказал он.

«Нынешнее руководство ЕС должно уйти, и нам нужны новые люди в Брюсселе», – заявил премьер-министр в бельгийской столице.