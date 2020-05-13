С нас хватит! Хорошие отношения с русофобской Чехией отменяются

13.05.2020, Прага, Александр Ростовцев

Накануне Дня Победы из Праги в Москву пришёл обнадёживающий сигнал: чешский МИД предложил российской стороне начать нормализацию отношений, испорченных сносом монумента маршалу Коневу и установкой памятного знака власовцам мелкими пражскими муниципальными чиновниками.

В принципе, для улучшения российско-чешских отношений усилия двух внешнеполитических ведомств не очень-то и нужны по причине их избыточности. Чехам надо было всего лишь приструнить зарвавшихся гадёнышей Коларжа с Новотным, вернуть на место монумент освободителя Праги с одновременной сдачей в утиль памятного штыря «героям РОА».

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Это стало бы добрым знаком к потеплению пошатнувшихся отношений.

Однако начало мая 2020 года выдалось богатым на события, свидетельствующие, что в чешских верхах мозги поражены русофобской гнилью, а правая рука не ведает, что творит левая.

В частности, обнюхавшиеся газа «Дурачок» «свободные чешские СМИ» устроили истерику, распространяя лживые утверждения о якобы существовании смертельной угрозы для пражских мундепов со стороны российской госбезопасности, ссылаясь при этом на информацию чешских спецслужб.

Градус истерии достиг такого накала, что гасить его принялся МИД Чехии, опровергая конспирологический бред, поднятый прессой.

Однако набросы на вентилятор своё дело сделали, и посольство России в Праге начало получать угрозы в адрес дипломатических сотрудников.

11 мая МИД РФ распространил заявление, в котором подчёркивалось, что угроза пражским мундепам со стороны российских спецслужб является ложью, которую неоднократно опровергли как российские, так и чешские официальные органы.

В свою очередь, МИД РФ, ссылаясь на статью 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, обратился в чешский МИД с требованием предпринять все надлежащие меры для обеспечения безопасности сотрудников российского посольства, в адрес которых поступили угрозы, вплоть до предоставления полицейской охраны.

Характерно, что в ленте МИД РФ в Facebook, где было размещено заявление, стали строчить чешские упорыши, утверждая, будто «это Россия первой всё начала», приводя в качестве доказательства махровый бред об «агрессии против Грузии и Украины» и «страдании народов Абхазии, Южной Осетии и Крыма под российской оккупацией».

Не была забыта выходка российских анархистов, выставивших 9 мая напротив чешского посольства в Москве лозунг «Стоп фашизм» и метнувших за забор пакет с краской в знак протеста против сноса памятника Коневу.

акция анархистов у посольства Чехии в Москве на 9 мая

Издание Aktualne.cz в статье, посвящённой инциденту, назвала российских анархистов «националистами» и с содроганием процитировало заявление на сайте движения: «Наши танки будут в Праге».

Соответственно, у чешских упорышей эта информация вызвала ответную реакцию: «А кто обеспечит безопасность чешских дипломатов в Москве?»

9 мая в Праге было вновь омрачено чьей-то дегенеративной выходкой.

По сообщению СМИ, в полицию муниципального округа Прага-6 утром Дня Победы позвонил мужчина, пришедший возложить цветы на место, где недавно стоял монумент советскому маршалу, но увидел там свежее сооружение из древесно-стружечных плит, высотой под три метра, верхушку которого венчал выполненный во всех подробностях пенопластовый унитаз. Сооружение было покрыто надписями оскорбительного характера.

В чешской прессе утверждают, что полиция разыскивает неизвестных сортирных скульпторов, однако есть серьёзные сомнения в том, что мерзавцы будут найдены и привлечены к ответственности.

На выходку неизвестных унитазных дел мастеров отреагировал глава муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж в смысле «вам что, больше нечем заняться?», но на фоне осиротевшей площади после демонтажа монумента Коневу заявление прозвучало фальшиво и беспомощно.

Наконец, 30 апреля прилетело совсем уже сногсшибательное сообщение.

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel из Остравы требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.

Осторожно! Рагуль-отель в Остраве. Обходить стороной!

Суть дела.

В марте 2014 года владелец остравского Brioni Boutique Hotel, этнический украинский рагуль с труднопроизносимой фамилией Крчмарж отказался поселить 49 российских спортсменов. Свои действия он объяснил выражением протеста против воссоединения Крыма с Россией.

чешский рагуль-отельер из Остравы

При входе в отель и на его сайте появилось объявление: «С 24 марта 2014 года не размещаем граждан РФ. Причиной является аннексия Крыма».

Утверждают даже, что Крчмарж, в припадке шароварного патриотизма кричал, будто «была бы у меня армия, я бы ввёл чрезвычайное положение, а раз её у меня нет, то я делаю, что могу».

Получив в свой адрес полную панамку резких критических высказываний, Томаш Крчмарж смилостивился и дал разрешение российским гражданам останавливаться в своем отеле. Единственным условием для них было письменное заявление о том, что они не согласны с «оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в XXI веке».

рагулечех паясничает

В Чешской торговой инспекции действия остравского рагуля осудили, а её глава Иржи Фролиг охарактеризовал его действия, как «грубую дискриминацию людей по их государственной принадлежности».

В результате, Чешская торговая инспекция, где работают люди прагматичные, прекрасно понимающие, что политический идиотизм приводит к убыткам, оштрафовали Крчмаржа на максимальную сумму – 50 тыс крон (140 тыс рублей), а ответный протест рагуля отклонили.

Дело о дискриминации российских граждан попало в Высший административный суд, который отфутболил его на рассмотрение областного суда. Там, сочувствующие рагулю работники Фемиды снизили штраф до 5 тыс крон (14 тыс рублей), а вмешавшийся в разборки Конституционный суд вообще приказал его полностью аннулировать.

Интересно, что Крчмаржу предлагали заплатить штраф какие-то доброхоты, однако не на шутку разбушевавшийся отельер пошёл на принцип и заявил, что будет рубиться в суде до победного конца, пока судебные органы штраф не отменят, а его жлобское поведение не признают правомочным.

В общем, Конституционный суд Чехии поставил точку, разрешив своим коммерсам «не быть политически беспристрастными» на том основании, что решение суда «полностью соответствует официальной позиции Евросоюза, согласно которой Крым не признаётся частью российского государства».

В КС Чехии также разрешили бизнесу «быть не только рациональным, но и эксцентричным», попутно отметив, что Крчмарж проявлял придурь в отношении граждан России «в корректной форме».

«Дискриминация имела бы место, если бы причина отказа в предоставлении услуг была основана на ненависти, явно выдумана, ущемляла достоинство потребителя или подозрительно отличалась…», — гласит заключение КС.

«Подозрительно отличалась…» – от чего? – КС Чехии не разъясняет. Интересно, на чём же основан отказ рагуля-отельера поселить российских граждан в своей богадельне? Неужто это любовь?

Занятно, что конституционный судья Войтех Шимичек посоветовал всем россиянам, кому не нравится позиция Крчмаржа, «обратить внимание на другие отели, которых в Остраве предостаточно», совершенно упуская из виду, что для большинства ответственных российских граждан это повод бойкотировать не только Остраву, но и всю Чехию, где дурной пример заразителен.

Как видим, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны ничего не изменилось. Чешские власти, как и раньше, не видят ничего зазорного в подписании листков лояльности ко всевозможным мразям.

Понятное дело, что на Украине горячо одобрили решение чешских конституционных судей. В ленте Facebook известной политической активистки Мирославы Гонгадзе рагуля Крчмаржа всячески облизывают, призывают на него равняться других и требуют наградить званием Героя Украины.

То, что одни рагули поддерживают своего дальнего собрата и радуются пенопластовому унитазу на месте памятника выдающемуся полководцу, удивления не вызывает.

Другое дело, что отношения России и Чехии, и без того не блестящие последние 30 лет, но, по крайней мере, более конструктивные, чем с Польшей или майданутой Украиной, близки к точке замерзания. Причём, ситуация такова, что нам отступать больше некуда и лимит извинений за всё исчерпан. Пора посылать другие сигналы. Например, на государственном уровне прекратить приток российских туристов в Чехию.

Для начала. Если Чехия хочет и дальше плыть дерьмом по течению, заданном в американском посольстве, то пусть там же и деньги ищет. Пришла очередь чехов извиняться и первыми делать встречные шаги. С нас хватит!

Чехия, которую мы обязаны поддержать