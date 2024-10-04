С нашей стороны все красные линии уже прочерчены. Западу осталось перешагнуть последнюю – эксперт

Эскалация отношений между Россией и Западом уже вплотную приблизилась к Карибскому кризису, и блефовать здесь не получится.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношения США и России с начала украинского кризиса, то есть где-то с 2013 года, с Евромайдана – развиваются в логике ступенчатой эскалации, когда Запад плавно ведёт свою линию, по сути антироссийскую, и потом Россия резко повышает ставки, как это произошло, например, с Крымом, а потом произошло с Донбассом. Хотя в Донбассе, как мы все прекрасно помним, именно Украина начала убивать своих граждан, просто об этом уже никто не вспоминает. Тем не менее, логика такова, что когда резко повышаются ставки, Западу приходится потом подтягиваться. Вот сейчас они уже адаптировались к той высокой планке, если так можно сказать, которую мы задали с началом СВО. Они адаптировались, они поняли, что можно передавать вооружение, в том числе тяжёлое Украине, и что для них последствия не такие уж серьёзные. Сейчас для них определённый барьер опять возникает», – отметил он.

Эксперт пояснил, что речь идет об изменениях ядерной доктрины Российской Федерации, анонсированных президентом. Таким образом, текущий момент в известной степени напоминает Карибский кризис.

«Он не может быть сымитирован, то есть блеф будет очень быстро распознан. И опасность в том, что мы будем балансировать на грани скатывания в большую войну с Западом так же, как это было во времена Карибского кризиса. Ведь договариваться начали только осознав, что мир находится на пороге глобальной войны, ядерной войны», – подчеркнул эксперт.

В этой связи упоминание каких-либо «красных линий» теряет смысл, поскольку они обозначены изменениями в доктрине, как нанесение массированного удара по российским территориям.

«Да это уже как бы общее место, если мы говорим о «красных линиях», ещё о чём-то. «Красные линии» должны быть не на бумаге, а уже либо на поле боя, когда мы говорим об ударах по центрам принятия о решений, либо не говорим вообще. Иногда лучше просто промолчать. В начале нулевых годов, как раз, когда в разгаре была Вторая чеченская война, довелось беседовать с китайскими товарищами Синьцзян-Уйгурского автономного района, где как раз они сталкивались с проблемами сепаратизма и терроризма. И китайцы говорили, что вы русские очень странно с терроризмом боретесь. Мы как-то удивились, что такого-то? Говорят: вы сначала много говорите, а потом или боретесь, или не боретесь. А мы, говорят, сначала боремся, а потом или говорим, или не говорим. Вот, наверное, к такой практике, что сначала стоит что-то сделать, а потом уже об этом говорить публично – нужно прийти», – пояснил политолог.

По его словам, это девальвирует вообще политические заявления, потому что всё остается как было, вызывает недоумение, в том числе, и у зарубежных партнёров.

«Надо иметь в виду, что наши противники, давайте уж прямо называть, что это противники, а не недружественные государства, они будут всегда использовать все наши слабости, реальные слабости. Поэтому рассчитывать на то, что они там джентльмены, и если у меня подвернётся нога, то мне подадут руку, а потом продолжат поединок, не приходится», – заключил Бедрицкий.