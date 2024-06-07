«С нашей территории не должны наноситься удары по России» – болгарский политик

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Всё больше болгарских политиков поддерживают президента страны Румена Радева, выступающего против предоставления ВСУ тяжёлого вооружения и участия болгарских военнослужащих в войне на Украине.

Такое заявление в интервью glasove.com сделал кандидат в Европарламент и один из лидеров избирательного блока «Есть такой народ» Димитар Гардев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гардева, Болгария не должна отправлять военных на Украину и предоставлять свои аэродромы для ударов внутрь России. При последнем росте напряженности в связи с предупреждениями российской стороны о том, что она нанесет удары по инфраструктуре стран, из которых, скажем гипотетически, авиация наносит удары и по международно признанным границам России, существует огромный крайне опасный потенциал, которого Болгария должна избежать.

«Мы категорически против участия болгарских военнослужащих в конфликте, а также предоставления территории нашей страны для нанесения столь глубоких ударов, которые жестко спровоцируют ответный удар. Аэропорты, из которых взлетают эти самолеты, являются вполне законной мишенью, так что, во-первых, они не могут туда вернуться, а во-вторых, не могут снова взлететь», – отметил Димитар Гардев.

По словам болгарского политика, его больше всего беспокоит отсутствие со стороны Евросоюза предложений остановить войну.

«Мы видим такие предложения со стороны Китая, со стороны Турции, мы увидим предложения со стороны Швейцарии – стран, которые не являются членами ЕС. Что совершенно абсурдно!», – подчеркнул он.

Гардев с сожалением отметил, что в Евросоюзе упускают один из главных механизмов, в котором мы сильны – дипломатию, мягкую силу.

«Эскалация этого конфликта вызывает большую тревогу, поскольку таит в себе потенциал очень быстрого перехода к тактическому ядерному конфликту на территории Европы. А тактические средства где-то порядка 500 и 5500 км – для Европы это действительно стратегическая ядерная война», – подчеркнул политик.

По его словам, депутатская группа «Есть такой народ» не против политической и экономической поддержки Украины и даже предоставления Киеву легкого вооружения, но против поставок Украине тяжёлых систем. Он подчеркнул разницу между военной и военно-технической помощью.

«Военно-техническая помощь включает в себя ремонт вооружения и боевой техники, поставку такого оборудования, как защитная одежда, медицинское оборудование, легкое вооружение и боеприпасы – но ни в коем случае не поставку тяжелых систем, которые абсолютно необходимы болгарской армии для сохранения каких-либо боевых возможностей. Вот, почему мы категорически проголосовали против отправки ракет С-200, мы против отправки С-300, оперативно-технических ракет «Точка», болгарских самолетов и болгарских танков. Различия очень очевидны, и мы продолжим отстаивать эту позицию», – подчеркнул Димитар Гардев.

Парламентская фракция «Есть такие люди» обладает 11 из 240 депутатских мандатов в Народном собрании Болгарии. В Европарламенте они пока не представлены.