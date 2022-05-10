«С ними что-то не так» – Кулеба пообещал разобраться с Берлином за «преступное» отношение к украинским флагам

Новости Украины

Власти Берлина, запретив украинский флаг во время мероприятий 8 и 9 мая, совершили моральное преступление.

Об этом во время совместного с главой МИД Германии брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было решение власти города Берлин. Я считаю, что это решение было непродуманным и дискриминационным. Потому что – на один уровень была поставлена символика страны, которая совершила преступление агрессии и массовые зверства, и символика страны, которая защищается от этой агрессии, граждане которой умирают от этих военных преступлений, и которая защищает под этим флагом те же ценности, которыми так гордится власть города Берлин. Это демократия, свобода, плюрализм», – вещал глава МИД Украины.

Он отметил, что с людьми, которые работают в мэрии Берлина, «что-то не так», если они принимают такое решение.

«Если кто-то в мэрии Берлина решил, что лучший подход – это нейтралитет, запретить всем все, то такой подход не просто ошибочный, а морально преступный. Если украинский флаг для Берлина то же самое, что и российский флаг, то с этими людьми, которые принимают эти решения, что-то не так. И мы должны с ними говорить, чтобы выяснить, что с ними не так», – разошелся Кулеба.