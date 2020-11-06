«С ноги в лицо, потом по почкам». Распоясавшаяся гопота устроила террор киевлянам

06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве, возле станции метро Героев Днепра на Оболони, неизвестные избивают людей ради забавы.

Об этом пишет жительница столицы Виктория Бугро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее информации, на прохожих нападает высокий молодой парень спортивного телосложения и жестоко избивает их. С ним работает напарник, который наблюдает за происходящим со стороны. Пострадавших быстро обыскивают, но ничего не похищают, а делают все ради забавы.

«Возле входа в метро со стороны конечной 16-го трамвая по вечерам нападают на людей с целью избить. Есть свидетели, что это снимают на телефоны с дистанции и где-то выкладывают. Появляются двое, но бьет один. Рост от 190 см, темная куртка до колен, на голове капюшон с мехом. Парень молодой – до 25 лет, спортсмен, очень жесток. Подача с ноги в лицо, удар по почкам.

Сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове. Второй сопровождает, но не участвует. Невысокий, до 165-170 см. Поверхностного шамкают вещи (они их не интересуют) и убегают в темноту. На все про все 8-10 минут. Уже пять случаев, один смертельный – человек умер от побоев в больнице. В отделении на Малиновского сказали: «Там такое постоянно», без комментариев», – написала Бугро.