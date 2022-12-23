«С нынешним уровнем поддержки Запада – «перемоги» нам не видать» – украинский экс-министр

Более половины опрошенных украинских экспертов считают, что «Украина победит», когда вернётся к границам 1991 года, остальные – что «перемога» невозможна без «полного разрушения России».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр по вопросам «временно оккупированных территорий», а ныне председатель Центра совета исследований безопасности СЕНС Вадим Черныш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что его данные основаны на «закрытом опросе» центра исследований среди разного рода экспертов.

«Часть экспертов сказала, что мы не можем сказать, что это будет победа, если Украина вернет свои территории. Это такая оговорка, нужно понимать, что для многих возвращение территорий не является победой, а победа – это разрушение России. Поэтому, если говорить о территориях, где-то приблизительно в 2023 году, считают, что горячая фаза войны может закончиться, это из ведущих экспертов, которых мы опросили, немного меньше 60%, а остальные сказали, что они не уверены, что 2023 году все закончится. Но большинство уверены, что мы все свои территории вернем. Это серьезные эксперты, с выдающимися аналитическими способностями. Мы знаем, что мы можем победить, мы верим в нашу победу. И эксперты тоже в таком же духе размышляют, но более холодно и сдержано, мы, все-таки, делаем оговорку, что это нелегкая задача, что это очень сложно сделать, что есть основное условие, это не только стойкость украинского народа и вооруженных сил, но и поддержка Запада. То есть, мы говорим, что есть условия у такой победы. Одна из них – это поддержка с наращиванием, не на таком уровне, а больше, чем сейчас, поддержка Запада», – рассуждал Черныш.

Он добавил, что, несмотря на однозначную позицию, переговоры с Россией продолжаются и по сей день – в вопросах обмена военнопленными, зерновом коридоре, Запорожской АЭС и так далее.

«Да, пожалуйста, выводите свои вооруженные силы, русские, по состоянию на 1991 год, и мы в принципе можем говорить. То есть – условия для переговоров. Такими условиями является констатация факта, что Украина возвращает все свои территории, можно договариваться о постепенном выводе войск, о сроках вывода войск. Но не о принципах, о том, что мы не признаем ни в коем случае никакой части украинской территории, как такой, что может даже обсуждаться на переговорах. Есть два условия – мы не обсуждаем то, что касается суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. А вот остальные процедурные вещи могут быть», – трепался «эксперт».

«Есть политические переговоры и текущие переговоры. Я хочу сказать, может дико звучит для слушателей, но не для экспертов, что мы ведем переговоры с Россией. Это переговоры об обмене пленными, о гуманитарных коридорах, об обмене телами погибших, через посредника пытаемся вести переговоры о Запорожской АЭС, о зерновом коридоре. То есть – переговоры идут. Но это переговоры текущего характера», – объяснил экс-министр.