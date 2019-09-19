С обнаглевшим вконец днепропетровским кланом разговаривать нет смысла – эксперт

19.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинская власть, представленная днепропетровскими «элитами», понимает лишь язык силы. Никакие договоренности с ними недостижимы и действовать не будут.

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как пример такой невозможности договориться, Уралов приводит вчерашний срыв Украиной встречи в Минском формате.

«Очередная попытка украинской стороны выйти из «Минских соглашений» с помощью вольной трактовки «формулы Штайнмайера» – это фирменный стиль «днепропетровских». Называть черное – белым, отказываться от взятых обязательств и откровенно наглеть», – пишет Уралов.

Он также вспоминает поведение «днепропетровских» представителей Украины в прежние годы.

«Так Леонид Кучма входил в ЕЭП с Россией, получал газ по 50 долларов и… выходил из ЕЭП. По схожей схеме он подставил ненавистного «донецкого преемника» Януковича, стравив его на выборах с продвигаемым американцами Ющенко. Бизнес-империя Коломойского строилась аналогично – самые лакомые активы (металлургические, химические, ферросплавные) были «отжаты» у государства по крайне наглым схемам…

Очень интересный кейс из бизнес-биографии Коломойского –«Укртатнефть», когда он, обладая миноритарным пакетом акций, «имел» не только украинское государство, но также партнеров из Татарстана, которые пришли под личные гарантии президента Кучмы», – отмечает эксперт.

Уралов отмечает, что привычка заниматься рейдерством сложилась на Украине еще в советские годы.

«На Украине у власти «рейдеры». Но не просто «рейдеры», а слаженная группа с заранее распределенными ролями. Характер у «днепропетровских» сложился еще со времен Брежнева, когда они «вертели» целым СССР. Поэтому о чем-то договариваться с «днепропетровской» властью в Киеве крайне сложно. Пытаться выстроить какую-то сложную схему и выйти на открытые отношения – маловероятно. Такие персонажи понимают только силу», – резюмировал Уралов.