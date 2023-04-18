«С одной стороны, хочу, чтобы Бахмут взяли, с другой…» – Стрелков

Владимир Гладков.  
18.04.2023 08:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Освобождение Артёмовска имеет огромное значение, но с другой стороны, это прибавит веса руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, а его усиление в политике несёт риски из-за криминального прошлого.

Об этом в эфире канала «Критика критической критики» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Артёмовска имеет огромное значение, но с другой стороны, это прибавит веса руководителю ЧВК...

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«Это тоже интегрированная структура, это человек, у которого не просто так вдруг открылись глаза, и он начал говорить правду.

Из него делают проект, так же, как в своё время делали из Борьки-алкаша (Ельцина – ред.) проект, за которым действительно пошли сотни тысяч людей. Потом разочаровались, но поздно пить «Боржоми», когда всю страну продали. Это очередной проект, который двигают очень серьёзно.

Естественно, многие вещи он озвучивает не сам, ему подсказывает его команда и формирует то, что можно говорить сейчас, что нельзя говорить сейчас, на чём можно сыграть.

Ещё недавно это существо имело на своих знамёнах известную надпись: «Наш бизнес – смерть, и бизнес идёт хорошо». А сегодня он о национальных интересах заговорил», – возмутился Стрелков.

«Его двигают. Честно сказать, я очень хочу, чтобы всё-таки Бахмут взяли, с одной стороны. А, с другой стороны, я понимаю, что это пойдёт в политическом плане только во вред. Поскольку дополнительно накачает этого кадавра, реально кадавр.

Помните «Понедельник начинается в субботу» Стругацких? Там профессор Выбегайло создавал кадавров на своей базе. Вот это кадавр. И это проблема. Проблема именно в том, что для значительной части населения, так или иначе сидевший, он говорит на понятном им языке», – сказал экс-командир.

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