С огневой мощью у ВСУ всё очень печально – Джангиров

10.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Большинство воинственно настроенных украинцев – люди из разряда «диванных войск», которые понятия не имеют о раскладе сил и реальном положении на фронтах в случае полномасштабного обострения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый Казацкий» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что увеличивается количество людей, готовых взять в руки оружие. Социология говорит об этом? Увеличивается количество людей, заявляющих в сетях или социологам, что они готовы брать в руки оружие. Давайте не путать. Мы же знаем разницу в социологии», – сказал Джангиров.

«Это понятно, но если есть готовность у человека уже идти и мочить совершенно другого человека», – возразила ведущая.

«Нет у него такой готовности, – ответил эксперт. – Это эффект, который в шутку называется «мысленно беспощаден к врагам». Преимущественно «диванное войско».. Тем более, украинская армия, тот же Кривонос (бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций генерал ВСУ – ред.), которого уж точно нельзя отнести к «зрадникам», он же говорит о неготовности, катастрофическом соотношении сил».

«Это хорошо диванным воинам, которые пишут 3 к 1 или 1 к 3 (соотношении наступления и обороны – ред.) Вы в чём считаете? В людях или в огневой мощи? Ну, так в огневой мощи всё очень печально», – добавил Джангиров.