С освобождением Артемовска у ВСУ посыплется весь Донецкий фронт

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Штурм Артёмовска с дальнейшим прорывом на Славянск – чрезвычайно важная задача, поскольку с освобождением данной агломерации у ВСУ не останется укрепрайонов такой мощности по всей территории до польской границы.

Об этом в эфире канала «PolitWera» говорили военкор Марат Хайруллин и замполит бригады «Восток» (ДНР) Вячеслав Здиговецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бахмут, Артёмовск, чем отличается? Там большие подвалы, завод шампанских вин, соляные шахты, они его использовали, как важный безопасный пункт хранения боекомплекта, и они его просто так не отдадут», – сказал Хайруллин.

Он считает, что ломается вся логистика ВСУ после освобождения города.

«У украинцев такая ситуация сложилась, что сейчас любое поражение на Донецком фронте – и посыплется вся линия обороны. Мы делаем прорыв, заходим в прорыв – и дальше до Славянска. А этот укрепрайон донецкий до Славянска – это у них самый сильный укрепрайон. Других таких до польской границы нету. Поэтому одна фишка домино падает, падает всё. Наши не просто так бьют именно по Артёмовску», – добавил военкор.

В свою очередь Вячеслав Здиговецкий дал достаточно осторожный прогноз, отметив, что всё будет зависеть ровно от того, какими силами и как будут наступать освободительные силы.

«В этой войне на разных направлениях я сталкивался с тем, когда вместо, допустим, наступления широким фронтом, мы пытались прорывать противника где-то на узком участке, и при этом доходило до того, что атакующая сторона была, грубо говоря, в полукольце. Были ситуации, когда пытались брать населённый пункт, куда идёт одна единственная дорога, думаю, все понимают, что по этой дороге летело всё. Дай бог, чтобы наступление было проведено грамотно, достаточными силами, по широкому участку фронта, чтобы была достаточно задействована авиация, артиллерия», – сказал военный.

Как пример он привёл ожесточённые бои за Павловку под Угледаром.

«Потому что то, что войска противника покинули какой-то населённый пункт, это совсем не означает, что там легко можно закрепиться. Если мы возьмём Павловку, которая находится непосредственно под Угледаром, расстояние меньше 2-х километров. Саму эту Павловку взять не так сложно. До неё сложно дойти, потому что это поля, километры открытого пространства. Во-вторых, Павловка находится в низине, и те подразделения, которые там находятся, они под постоянным артиллерийским огнём. И уже была ситуация, когда противник из Павловки выходил, наши туда заходили, противник Павловку возвращал, мы противника выбивали. То есть любые промежуточные успехи – это промежуточные успехи. Если провести аналогию с футболом. Только когда прозвучит финальный свисток, и на табло будет определённый счёт, вот тогда можно о чём-то говорить», – объяснил Здиговецкий.

«Я не буду сейчас радоваться раньше времени и вам не советую, но как любой патриотически настроенный военный всё-таки надеюсь, что на границе области в ближайшее время мы выйдем», – заключил замполит.