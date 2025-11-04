С падением Покровска Украина лишится поддержки Запада – опасения укро-генерала
После падения Покровска Вашингтон может принять решение остановить всю помощь Украине. Об этом на канале Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Покровске задействуются все структуры, которые входят в Силы обороны Украины. А это фактически все милитарные наши структуры, потому что Покровск, Мирноград и Купянск имеют на текущий момент стратегическое значение.
По нему будут смотреть американцы. Тот же Трамп, насколько доверяет Путину, который говорит, что всё идёт по его планам, поэтому надо приостанавливать помощь Украине и ее додавливать на ультимативных требованиях России. То есть ставки очень высокие», – сказал Романенко.
По его словам, положение гарнизона ВСУ незавидное.
«Но, к сожалению, огневое окружение 5 километров между этими остриями на северо-западе, где проходит дорога, это небольшое расстояние, которое с обеих сторон даже может закрываться миномётами, не говоря уже об артиллерии и дронах и всем остальным. То есть, вот огневое кольцо россиянам удалось осуществить», – страдает укро-генерал.
