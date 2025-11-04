С падением Покровска Украина лишится поддержки Запада – опасения укро-генерала

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После падения Покровска Вашингтон может принять решение остановить всю помощь Украине. Об этом на канале Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Покровске задействуются все структуры, которые входят в Силы обороны Украины. А это фактически все милитарные наши структуры, потому что Покровск, Мирноград и Купянск имеют на текущий момент стратегическое значение. По нему будут смотреть американцы. Тот же Трамп, насколько доверяет Путину, который говорит, что всё идёт по его планам, поэтому надо приостанавливать помощь Украине и ее додавливать на ультимативных требованиях России. То есть ставки очень высокие», – сказал Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, положение гарнизона ВСУ незавидное.