С паршивой овцы хоть шерсти клок: Зеленский отменит бандеровскую дату?

На днях, как известно, Зеленский внес в Верховную Раду целый ворох законопроектов, рассчитанных на пиар-фейерверк в СМИ и множество самых противоречивых реакций – от полного неприятия одних до полного восторга других. В общем, пиар-асам Банковой удалось в очередной раз перевести стрелки с собственных промахов на фронте и поляризовать общество по вопросам третьестепенной важности. Но обо всем по порядку.

Первым в череде президентских законопроектов стал документ, официально определяющий статус английского, как одного из языков международного общения на Украине. Как говорится, сбылись мечты (народные) Данилова, который, если кто не забыл, задвигал эту инициативу еще пару лет назад, причем, в куда более радикальном варианте, предполагавшем не просто повышение статуса языка, но и переход страны на латиницу. Очевидно, латиницу, в итоге, сочли избыточной, а вот остальное взяли в работу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Если (когда) законопроект Зеленского примут, английским должны будут владеть госслужащие категории «А», главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.

С одной стороны,, если бы это не происходило на фоне планомерного вытеснения из обихода русского языка и ущемления языковых прав его носителей, такое решение можно было бы только приветствовать, потому что оно правильное. Как бы кто не относился к политике западных правительств, однако, язык Шекспира сегодня главный на планете и основной для продвижения смыслов, продуктов и делания карьеры. В какой-то степени с ним пытается конкурировать китайский, но там отдельная история, не предполагающая широкой языковой экспансии. Китайский, в отличие от английского – это, в основном, «для своих», а не лингва-франка.

В общем, оно вроде как и хорошо. Но в текущих украинских обстоятельствах выглядит как издевательство над значительной частью граждан и над здравым смыслом. Тем более, как уже выяснилось походу, в самом тексте забыли про овраги и в результате начали вылезать требующие уточнений и доработок разнообразные побочные негативы, например, связанные с кинопрокатом.

Но сама идея, повторимся, если опустить момент, связанный с ущемлением русского и отвлечься от обстоятельств и мелких «косяков», – совершенно правильная. Более того, такую новацию неплохо было бы принять и в России, где с массовым знанием иностранных языков вообще довольно туго, а тут еще отдельные думские политики демонстрируют зачем-то свою дремучесть, публично объявляя один из основных мировых языков «мертвым». Хорошо знать английский язык – первейшая задача любого патриота России. Ведь даже если англосаксы – враги, то язык врага следует в совершенстве знать в первую очередь.

Еще одна новация от Зеленского – внесенное им в Раду предложение по изменениям дат ряда госпраздников. Президентский законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины предусматривает официально установить новые даты трех нерабочих праздничных дней – Рождества Христова, дня украинской государственности (бывший день конституции) и дня защитников и защитниц Украины.

Новая хронология от Зеленского вызывает ряд вопросов. С Рождеством логика неприемлема для значительного числа консервативно настроенных верующих, привыкших к юлианскому календарю, но хотя бы понятна («чтоб было как на Западе») – предлагается перевести празднование на григорианский календарь, – то вот дальше начинаются чудеса и непонятки.

В пояснении насчет необходимости переноса дат двух других «свят» идет какой-то бред о том, что «изменение даты празднования Рождества Христова обусловливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября)».

Это что же, Зеленский хочет сказать, что до сих пор украинцы праздновали праздники по старому стилю? С каких пор эти сугубо светские праздничные даты оказались привязанными к церковному календарю и празднованию Рождества – загадка, ответ на которую знают только на Банковой.

Впрочем, есть подозрение что за такими бредовыми формулировками всего лишь маскируется желание потрафить официальной Варшаве, которую нервирует, что главное войсковое свято Незалежной приурочено к дню образования УПА и де-факто является главным праздником бандеровцев. А к ним, как мы тоже знаем, отношение в Польше известно какое.

Вангую, сейчас на Украине в ультраправых кругах поднимется страшный хай и вой до небес именно по поводу вот этой «зрады» с 14 октября. Да и у Порошенко кинутся грудью на защиту наследия «сивочолого гетьмана», перенесшего армейский праздник с 23 февраля на 14 октября. Так что шум в украинских СМИ и соцсетях на некоторое время обеспечен. Однако нет оснований полагать, что подконтрольное Зеленскому большинство в Раде не утвердит его предложения.

В конечном итоге, с паршивой овцы хоть шерсти клок. И в итоге, благодаря Зеленскому Украина избавится, наконец, хотя бы от частички своего постмайданного позора – государственного праздника, привязанного к памятной дате гитлеровских коллаборационистов.