С Пашиняном надо было по-сталински – Сатановский

Российскому руководству следовало давно свергнуть Никола Пашиняна и поставить во главе Армении своего человека.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политический и военный эксперт Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армения сегодня распропагандирована американцами со страшной силой, Пашинян был поставлен ими и работает на них, и выполняет свои функции. И среди его задач, помимо удержания власти для себя лично, вытеснение России из Закавказья, в том числе и ликвидация базы в Гюмри, и ликвидация присутствия Армении в ОДКБ и во всём остальном. Да, Армению это разорит, обезоружит. И теперь вопрос: а что в этой ситуации должна делать Россия? К сожалению, Путин не применяет добрую сталинскую тактику и тактику Брежнева, и тактику русских царей – он никого не свергает и своих на это место не ставит. Был бы Путин Андроповым, который в Венгрии задавил в 56-м году местное нацистское восстание и поставил Яноша Кадара, и Венгрия процвела. Такая жизнь», – сказал Сатановский.

Он уверен, что Армения станет очередной растерзанной американцами страной.

«Американцам же не нужны процветающие страны, которые являются их сателлитами. Воспоминания-то есть о всяких планах Маршалла, а на самом деле всё кончилось. Америке не нужна Германия, которая процветает, или Чехия, или Украина. Поле боя Украина с Россией – нужна. Но те люди, которые надеются сегодня, что придут американцы, и всё будет круто, они-то этого не понимают. По тупости, потому что не существует ничего, что мешает им это понимать», – констатировал эксперт.

Взывать же к исторической памяти армян, по его мнению, не имеет смысла.

«А оказанная услуга уже ничего не стоит. Ну, хорошо, уцелели армяне как народ, благодаря русским, ладно, Российской империи. Так они же уже уцелели. А что не было так с евреями? Ну, Красная армия спасла огромное количество евреев из концлагерей и гетто, что успели, то и заняли. В том числе отчим Энтони Блинкена уцелел, благодаря Красной армии, и Сорос, и много кто ещё. И что, кто-то за это благодарен Советскому Союзу или России? Да не смешите», – заключил Сатановский.