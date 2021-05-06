С пинками и визгом. В Киеве под носом у Блинкена жестко задержали протестующих

06.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевская полиция под зданием Кабмина, где сейчас находится госсекретарь США Энтони Блинкен, провела жёсткое задержание лидера движения «SaveФоп» Сергея Доротича и его соратницы.

Видео задержание опубликовали на странице организации в Facebook, а также телеграмм-канал «PavlovskyNews», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержание произошло после того, как Доротич начал производить громкие звуки в парке с помощью дудки. Полиция применила силу, чтобы посадить задержанных в машину. При этом женщина истерично визжала, а лидер «SaveФоп» получил по голове.

«Уже и в парке нельзя высказать своё неудовольствие государственной политикой нашего президента и премьера. Я хотел таким способом, чтобы хотя бы США вразумили этих бездарей!» – ругался Доротич, когда полицейские его вели к машине.

Позже появилась информация, что Доротича уже выпустили из Печерского отделения полиции. Он поблагодарил своих адвокатов и отправился на Майдан, сообщил «PavlovskyNews».

Инцидент эмоционально прокомментировал киевский политолог Михаил Чаплыга.

«Зто финиш! НОЛЬ толерантности Авакову… сорри, Антон, но это ХЕРНЯ. Если ВСЕ, кто это учудил, ЛИЧНО не будут уволены с позором Аваковым… и мне наплевать на его реномэ… то мне плевать сколь умный и системный тот Аваков, если в здании главного офиса МВД сидит с общественной приемной глава ГОшки!!!! Чеботарь, окормляя «общественность» на ТО, и если вся активность Авакова направлена на то, что произошло сегодня», – написал Чаплыга.

Он обратился к полиции с обвинением в преступлении и предупредил, что когда сменится власть, отвечать будут они, а не нынешний глава МВД Аваков, «которого к тому моменту, скорее всего, не будет в стране».

«Даже при Яныке стеснялись мочить одиночные пикеты ибо «собрание”»ну никак не возможно к кол-ве ОДНОГО человека – это ДЕСЯТАЯ статья ЕКПЧ, а не 11-я!!! Свобода выражения взглядов! Почувствуйте разницу… диктаторы», – добавил политолог.